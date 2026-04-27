Собственник бывшего кинотеатра в «Колизее» переименовал компанию

ООО «Кинодом», которому принадлежит помещение бывшего кинотеатра в ТЦ «Колизей-Синема» переименовано в ООО «Корты.ру». Сведения об этом опубликованы в базе данных Rusprofile.

Напомним, помещение бывшего кинотеатра площадью 6,58 тыс. кв. м расположено на четвертом этаже торгово-развлекательного комплекса «Колизей-Синема» (ул. Куйбышева, 16). Площадка принадлежит владельцу ООО «Панорама» экс-депутату заксобрания Александру Флегинскому. До 2016 года здесь располагался принадлежавший бизнесмену мультиплекс Very Velly. В 2016 году пермскую сеть кинотеатров выкупила федеральная компания «Синема Парк», которая арендовала помещения до 2023 года.

В начале марта стало известно, что площадка кинотеатра будет перепрофилирована под спортобъект. Здесь разместятся корты для падел-тенниса, залы для сквоша, бадминтона, настольного тенниса и фитнеса.