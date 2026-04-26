Департамент градостроительства и архитектуры Перми в статусе и.о. возглавил Владимир Сюткин

И.о. руководителя департамента градостроительства и архитектуры назначен Владимир Сюткин. Ранее он занимал должность замглавы департамента. Согласно документам, опубликованным в базе данных Rusprofile, господин Сюткин вступил в должность 9 апреля.

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Напомним, пост руководителя оказался вакантным после того как прежний глава департамента Анна Лебедева возглавила административно-целевой блок «Развитие территории и земельно-имущественные отношения» в Перми 3 апреля.

Она возглавляла департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми с 2025 года.