Коттеджи в листе ожидания

Владельцам дорогой недвижимости в Подмосковье продать свои дома, как и сдать их в аренду, стало сложнее, свидетельствует статистика. Так, на рынке аренды предложение по итогам первого квартала 2026 года выросло на 38% в годовом выражении при росте спроса на 8%. Средняя площадь сдаваемого дома уменьшилась на 20%, до 783 кв. м.

Объем предложения аренды элитной загородной недвижимости в Подмосковье по итогам января—марта 2026 года увеличился на 38% год к году, до 200 лотов, подсчитали в консалтинговой компании NF Group. Впрочем, экспозиция остается ограниченной: традиционно предложение на элитном рынке загородной аренды составляло около 300–400 лотов, отмечает директор департамента загородной недвижимости NF Group Татьяна Алексеева.

Основная доля предложения сосредоточена на Рублево-Успенском шоссе, где находится 48% от всех высокобюджетных коттеджей, предлагаемых в аренду. Дома на Новорижском шоссе занимают 41% в экспозиции. Значительно меньшие доли приходятся на другие направления: объекты на Минском шоссе занимают 5% предложения, на Киевском и Калужском — 4%. Сколковское шоссе формирует только 2% экспозиции, следует из исследования консультантов.

Увеличение показателя продиктовано эффектом минимальной базы в первом квартале 2025 года, когда было реализовано существенное количество лотов, отмечает Татьяна Алексеева. Еще одним фактором роста показателя стала переориентация собственников высокобюджетного загородного жилья, желающих продать свои объекты, на рынок аренды, считает коммерческий директор «Балчуг Девелопмент» Ирина Соболева. Продать свою недвижимость в условиях все еще высокой ключевой ставки ЦБ — довольно непростая задача, а сдача дома в аренду позволяет монетизировать актив, говорит сооснователь девелоперской компании Noco Аркадий Хохлов.

Кроме того, часть коттеджей в экспозиции — объекты, которые долгое время остаются на рынке из-за слишком высокой стоимости или ограниченных условий проживания со стороны собственников, добавляет гендиректор «Intermark Аренда» Елена Куликова. В будущем текущая экспозиция продолжит увеличиваться, ожидает эксперт. Изменение ситуации возможно по мере снижения ключевой ставки ЦБ, которая заставит часть собственников вернуться к продаже своей загородной недвижимости, считает Ирина Соболева.

Тем временем спрос на высокобюджетное жилье в Подмосковье за первый квартал 2026 года на фоне роста предложения увеличился на 8% год к году, по данным Татьяны Алексеевой. Строительство или покупка высокобюджетного коттеджа сейчас менее выгодны, чем аренда, констатирует управляющий директор «Миэль в Новых Химках» Леонид Львович.

Спрос на этом рынке будет умеренно расти до конца текущего года, ожидает руководитель загородного департамента Whitewill Юлия Симон. Период пиковой активности арендаторов придется на весну и начало лета: дома в хорошей локации и с выгодной арендной ставкой быстро вымываются с рынка, добавляет Аркадий Хохлов.

При этом средняя площадь арендованного дома за этот период сократилась на 20% год к году, до 783 кв. м, по данным NF Group. Это объясняется вымыванием с рынка самых больших домов, поясняет Татьяна Алексеева. Кроме того, госпожа Куликова отмечает рост востребованности более компактных домов из-за оптимальной стоимости аренды в таких объектах и сниженных цен на коммунальные платежи и обслуживание. По данным NF Group, средняя стоимость предложения аренды коттеджей в высокобюджетном сегменте по итогам января—марта снизилась всего на 1% год к году, до 1,6 млн руб. в месяц.

София Мешкова