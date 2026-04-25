Полпред Жога призвал к бдительности после атаки БПЛА в Екатеринбурге

Полпред в УрФО Артем Жога прокомментировал атаку БПЛА в Екатеринбурге. Беспилотник повредил жилой дом, были эвакуированы 50 человек, пострадавших нет.

«Это военное преступление в очередной раз показывает: враг неспособен достичь успеха на поле боя, поэтому может только подло наносить удары по гражданским объектам, Урал теперь в зоне досягаемости, будьте бдительны!»,— написал он.

Жителей Свердловской и Челябинской областей, где также была попытка атаки БПЛА, господин Жога призвал сохранять спокойствие. Ситуацию он держит на личном контроле.