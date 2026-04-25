Баскетболистки «Надежды» завоевали бронзу чемпионата России

«Надежда» выиграла третий матч серии за бронзовые медали чемпионата России по баскетболу среди женских команд. Оренбургская команда победила «Нику-Лузалес» из Сыктывкара со счетом 75:67.

Баскетболисток «Надежды» поздравил губернатор Евгений Солнцев. «Поздравляю баскетбольный клуб «Надежда» с третьим местом в премьер-лиге чемпионата России. Второй год подряд команда показывает высокий результат», — отметил глава Оренбуржья в своем канале в Max.

Андрей Сазонов