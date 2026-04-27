В Черноземье 28 апреля ожидаются переменная облачность и осадки, до +9

Во вторник, 28 апреля, жителей Черноземья ожидают переменная облачность и дожди. Температура воздуха будет варьироваться от +2°C до +9°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +4°C, днем повысится до +9°C, вечером опустится до +7°C, ночью — до +2°C. Ожидаются дожди. Ветер до 7 м/с.

В Воронеже утром ожидается +5°C, днем воздух прогреется до +8°C, вечером температура составит +7°C, ночью опустится до +3°C. Ветер до 9 м/с.

В Курске утром температура составит +4°C, днем повысится до +7°C, вечером понизится до +6°C, ночью — до +2°C. Ветер до 8 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +4°C, днем — +8°C, вечером — +6°C, ночью опустится до +3°C. Ветер до 8 м/с.

В Орле утром температура составит +3°C, днем повысится до +7°C, вечером понизится до +6°C, ночью — до +2°C. Ветер до 8 м/с.

В Тамбове утром температура составит +5°C, днем поднимется до +8°C, вечером — до +6°C, ночью опустится до +3°C. Ветер до 7 м/с.

Сергей Калашников