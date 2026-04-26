В Черноземье 27 апреля ожидается похолодание и ветреная погода

В понедельник, 27 апреля, жителей Черноземья ожидают переменная облачность и дожди. Порывы ветра будут достигать 10 м/с. Температура воздуха будет варьироваться от +2°C до +7°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +4°C, днем повысится до +7°C, вечером опустится до +5°C, ночью — до +3°C. Ветер до 9 м/с.

В Воронеже утром ожидается +3°C, днем воздух прогреется до +6°C, вечером температура составит +5°C, ночью — +4°C. Ветер до 10 м/с.

В Курске температура в течение дня будет колебаться от +3°C до +5°C. Ветер до 11 м/с. Возможны осадки в виде снега.

В Липецке температура воздуха составит от +3°C до +5°C. Ветер до 9 м/с.

В Орле утром температура составит +2°C, днем повысится до +4°C, вечером — до +5°C, ночью опустится до +3°C. Ветер до 10 м/с.

В Тамбове температура воздуха будет варьироваться от +3°C до +6°C. Ветер до 8 м/с.

Сергей Калашников