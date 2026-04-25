В Черноземье 26 апреля ожидается дождь и потепление, до +17°C

В воскресенье, 26 апреля, жителей Черноземья ожидает пасмурная и ветреная погода с дождями. Температура воздуха будет варьироваться от +2°C до +17°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +13°C, днем повысится до +16°C, вечером опустится до +7°C, ночью — до +3°C. Ветер до 10 м/с.

В Воронеже утром ожидается +12°C, днем воздух прогреется до +17°C, вечером температура составит +13°C, ночью опустится до +5°C. Ветер до 9 м/с.

В Курске утром и днем температура воздуха составит +12°C, вечером понизится до +6°C, ночью — до +2°C. Ветер до 10 м/с.

В Липецке утром температура составит +11°C, днем повысится до +16°C, вечером — до +12°C, ночью опустится до +5°C. Ветер до 9 м/с.

В Орле утром температура составит +11°C, днем — +10°C, к вечеру понизится до +5°C, ночью — до +2°C. Ветер до 8 м/с.

В Тамбове утром температура составит +11°C, днем воздух прогреется до +17°C, вечером — до +15°C, ночью похолодает до +9°C. Ветер до 9 м/с.

Сергей Калашников