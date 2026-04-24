За неделю жители Ульяновской области отдали мошенникам более 18 млн рублей

По данным официальных сообщений УМВД РФ по Ульяновской области, жители региона отдали телефонным мошенникам 18,1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Судя по сообщениям полиции, основные методы действий мошенников не изменились. Как правило, они, связываясь с намеченной жертвой по телефону или через мессенджер, представляются сначала сотрудниками обслуживающих компаний или служб доставки, или руководителями бывшего места работы избранной жертвы, или представителями пенсионного фонда, или даже администраторами игрового сервиса. Под разными предлогами — для идентификации доставки, номера в очереди в пенсионный фонд (сейчас нет пенсионного фонда, есть социальный фонд), идентификации учетной карточки работающего или бывшего работника и т.д. — они высылают некий код, который жертва должна им назвать. После этого они либо прекращают связь, либо открыто говорят, что теперь благодаря названному коду, они вскроют личный кабинет портала «Госуслуги» и снимут все накопления этого человека. Никакого взлома, как правило, нет. Это только инсценировка с целью напугать жертву и лишить способности спокойно рассуждать и оценивать обстановку. Далее уже напуганной жертве начинают звонить новые мошенники, представляющиеся представителями Росфинмониторинга, сотрудниками полиции или ФСБ, которые пугают человека тем, что его счета вскрыты мошенниками, или что от его имени взяты крупные кредиты, и мошенники пересылают его средства террористам, и человеку грозит уголовное дело. Далее они же предлагают сохранить оставшиеся средства и перевести их на какой-нибудь «безопасный счет, который является счетом мошенников или дроппера-посредника. Или, если деньги у человека хранятся дома, заявляют, что их надо срочно «задекларировать». Иногда предлагают якобы сотрудничество в качестве агента с правоохранительными органами с целью поимки мошенников, для чего уговаривают передать свои средства подошедшему курьеру, который затем будет пойман, а деньги якобы вернут. После передачи денег все они исчезают.

Как сообщал «Ъ-Волга», в пятницу стало известно, что полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), когда выяснилось, что 81-летний пенсионер из Димитровграда отдал мошенникам 12 млн руб. своих сбережений, хранившихся в одном из банков. При этом, как сообщали в УМВД, в горотделе полиции, получив из банка оперативную информацию о странном поведении пенсионера, трижды предупреждали пожилого человека о том, что он может стать жертвой мошенников, но пенсионер полицию не послушал, зато исполнил все требования злоумышленников.

В региональном УМВД отмечают, что жертвами мошенников становятся люди совершенно разных возрастов — и молодые люди, и опытные взрослые, и доверчивые пожилые.

Андрей Васильев, Ульяновск