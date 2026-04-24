Беспилотную опасность объявили в Саратовской области
Режим «Беспилотная опасность» ввели в Саратовской области. Такое сообщение пришло от МЧС в приложении.
Спасатели просят граждан сохранять спокойствие. Жителей призывают не походить к окнам, отключить свет, газ и воду. Рекомендуется пройти вглубь комнат, которые расположены между несущими стенами и не имеют окон.
Тех, кто на улице или в транспорте, просят немедленно укрыться в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. Не выходите на открытые участки.
В регионе ограничена работа мобильного интернета. В экстренной ситуации звонить по телефону 112.
Ранее этим вечером в аэропорт Саратова приостановил работу для обеспечения безопасности полетов.