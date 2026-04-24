Беспилотную опасность объявили в Саратовской области

Режим «Беспилотная опасность» ввели в Саратовской области. Такое сообщение пришло от МЧС в приложении.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Спасатели просят граждан сохранять спокойствие. Жителей призывают не походить к окнам, отключить свет, газ и воду. Рекомендуется пройти вглубь комнат, которые расположены между несущими стенами и не имеют окон.

Тех, кто на улице или в транспорте, просят немедленно укрыться в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. Не выходите на открытые участки.

В регионе ограничена работа мобильного интернета. В экстренной ситуации звонить по телефону 112.

Ранее этим вечером в аэропорт Саратова приостановил работу для обеспечения безопасности полетов.

Нина Шевченко