Беспилотную опасность объявили в Саратовской области

Режим «Беспилотная опасность» ввели в Саратовской области. Такое сообщение пришло от МЧС в приложении.

Спасатели просят граждан сохранять спокойствие. Жителей призывают не походить к окнам, отключить свет, газ и воду. Рекомендуется пройти вглубь комнат, которые расположены между несущими стенами и не имеют окон.

Тех, кто на улице или в транспорте, просят немедленно укрыться в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. Не выходите на открытые участки.

В регионе ограничена работа мобильного интернета. В экстренной ситуации звонить по телефону 112.

Ранее этим вечером в аэропорт Саратова приостановил работу для обеспечения безопасности полетов.

Нина Шевченко