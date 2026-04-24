Суд в Волгограде оштрафовал ДК «Патриот» за разрушение дворца культуры Кирова

Кировский районный суд Волгограда оштрафовал МУК «ДК Патриот» на 100 тыс. руб. за неисполнение требований по сохранению Дворца культуры имени Кирова 1937 года постройки. Суд установил, что учреждение пять лет игнорировало предписания комитета госохраны ОКН Волгоградской области.

Областные чиновники еще в 2021 году требовали защитить здание от разрушения, а в силу его полуразрушенного состояния — восстановить. Однако проверка показала, что работы не проводились. Представитель ДК «Патриот» в суде не отрицал ухудшения состояния объекта, но, сославшись на то, дом культуры учреждение муниципальное, просил уменьшить сумму штрафа в два раза, указано в акте суда.

Судья отметила, что учреждение не доказало принятия всех зависящих от него мер, не обращалось за пересмотром обязательств. ДК «Патриот» признан виновным по административной статье и оштрафован по нижнему пределу — 100 тыс. руб.

Здание на ул. Розы Люксембург находится в оперативном управлении МУК с 2008 года. Оно поставлено на госохрану как ОКН регионального значения еще в 1997 году, но не используется с 2003 года. После пожара 2006 года, уничтожившего кровлю и зрительный зал, дворец так и не восстановили. Новый крупный пожар произошел летом 2025 года.

МУК «ДК Патриот» зарегистрировано в 1994 году в Волгограде. С июня 2024 года руководителем значится Дмитрий Земцов. Учреждает МУК мэрия Волгограда.

