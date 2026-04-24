Министр здравоохранения Вологодской области покинул пост, проработав чуть больше года

Министр здравоохранения Вологодской области Николай Гонтюрев подал в отставку по собственному желанию, сообщило региональное правительство. Исполнять обязанности руководителя ведомства будет его заместитель Анжела Железина.

Также сегодня стало известно, что курировать сферу здравоохранения в правительстве региона будет Светлана Пономарева, нынешний заместитель губернатора Вологодской области и руководитель регионального аналитического центра, сообщает ГТРК «Вологда» со ссылкой на областное правительство.

Николай Гонтюрев возглавлял министерство с 10 января 2025 года, сменив на этом посту Антона Еремеева.