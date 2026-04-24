«Газпром трансгаз Ухта» построил в Архангельской области газопровод и ГРС за 32,4 км

«Газпром трансгаз Ухта» завершил в Архангельской области строительство газопровода-отвода протяженностью 32,4 км и газораспределительной станции (ГРС) «Няндома» производительностью 24,3 тыс. куб. м в час, сообщает пресс-служба компании.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Проект реализован в рамках программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы. Эксплуатацию новых объектов осуществляет Нюксенское линейное производственное управление магистральных газопроводов «Газпром трансгаз Ухта». Все оборудование станции, включая средства автоматизации, контрольно-измерительные приборы и системы управления, изготовлено российскими предприятиями.

Строительство новой газораспределительной станции позволяет обеспечить природным газом потребителей Няндомского, Коношского и Каргопольского районов, отметили в компании.