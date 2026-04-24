Угрозу БПЛА объявили в Пензенской области
Режим беспилотной опасности ввели в Пензенской области. Об этом сообщило МЧС.
Спасатели призывают граждан не выходить на открытые участки на улице, а дома укрыться в комнате подальше от окон. Рекомендуется в целях безопасности отключить электричество, газ, воду.
Губернатор Олег Мельниченко просит жителей сохранять спокойствие. Он предупредил, что мобильный интернет в регионе ограничен и в экстренной ситуации нужно звонить по номеру 112.