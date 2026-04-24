Начальника ОЭБиПК УМВД по Тюмени арестовали по обвинению во взятке

В Тюмени суд арестовал начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции (ОЭБиПК) городского УМВД. Как сообщили в СУ СКР по Тюменской области, он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в период с января 2024 по июнь 2025 года фигурант через посредника получил взятку в размере 10 млн руб. Незаконное вознаграждение было получено за покровительство двум жителям Свердловской области, занимавшимся организацией и проведением незаконных азартных игр на территории областного центра.

Дело о коррупции было выявлено в ходе расследования деятельности подпольных игорных точек. Оборудование для проведения азартных игр было обнаружено и изъято в ряде нежилых помещений города. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства дела.

Полина Бабинцева