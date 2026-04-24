Железнодорожный пункт пропуска Илецк-1 увеличит пропускную способность до десяти путей к 2026 году, а фактическое количество путей для движения поездов уже достигло двенадцати. Это решение принято в рамках совещания с казахстанской делегацией для подготовки к открытию третьего перехода с Китаем в Казахстане, что должно повысить грузопоток и положительно сказаться на экономике региона. Об этом сообщил глава Оренбуржья Евгений Солнцев в своем канале в Max.

Казахстан является ключевым экономическим партнером Оренбургской области, куда поставляется каждый четвертый товар во внешнем обороте региона. Товарооборот между субъектами в прошлом году вырос на 16 процентов. Стороны обсудили новые совместные проекты, включая расширение программы двух дипломов на уровень колледжей и техникумов.

Эффективность российско-казахстанского сотрудничества неоднократно отмечалась президентами Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым. Стороны подтвердили намерение продолжать работу по развитию отношений, так как потенциал взаимодействия еще не исчерпан.

Евгений Чернов