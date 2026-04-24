В 2026 году на проекты «Россетей» в Мурманской области будет направлено 2,8 млрд рублей

Глава «Россетей» Андрей Рюмин встретился с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом для рассмотрения мер повышения надежности электроснабжения региона, передает ТАСС. Господин Рюмин сообщил, что между регионом и дочерней компанией «Россети Северо-Запад» уже заключено регуляторное соглашение, позволяющее нарастить инвестиции в инфраструктуру. В проекты «Россетей» в регионе в 2026 году будет направлено более 2,8 млрд руб. Кроме того, запланирована реконструкция линий электропередачи 150 кВ, которые обеспечивают энергией Мурманск и Североморск: энергетики смонтируют на них системы плавки гололеда. Эти работы также финансируются в рамках утвержденной инвестиционной программы.

«Заполярье — территория с экстремальным климатом, который увеличивает нагрузку на электросетевую инфраструктуру. Мы направляем серьезные инвестиции в проекты, которые позволят повысить надежность электроснабжения потребителей. И обсуждаем с регионом дополнительные меры, нацеленные на решение этой задачи», — заявил господин Рюмин, подчеркнув стратегическое значение Мурманской области.

Губернатор Андрей Чибис отметил, что власти региона привлекают также средства казначейского инфраструктурного кредита на модернизацию основной линии электроснабжения Мурманска.

В «Россетях» добавили, что для Мурманской области разработан комплекс мер по повышению надежности на 2026–2033 годы. Помимо капитальных вложений в реконструкцию, документ предусматривает приобретение высокопроходимой спецтехники и дополнительных опор ЛЭП для аварийного запаса.