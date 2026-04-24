В Энгельсском районе отменили режим ЧС
В Энгельсском районе Саратовской области отменен режим ЧС, введенный 23 марта после удара украинских беспилотников. Соответствующее постановление подписал глава района Максим Леонов.
Фото: ИА «Общественное мнение»
В документе поясняется, что решение принято в связи с отсутствием угрозы для населения. Вместо него в районе введен режим «Повышенная готовность».
Губернатор Роман Бусаргин ранее сообщал, что в результате атаки в нескольких домах Энгельса были выбиты стекла. Пострадавших не было, однако режим ЧС требовался для оперативных выплат компенсаций и восстановительных работ.