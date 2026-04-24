Петербургского режиссера Юрия Мамина признали иностранным агентом

Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов петербургского режиссера театра и кино Юрия Мамина. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

В министерстве заявили, что Мамин (признан сегодня иностранным агентом в РФ) распространял недостоверные сведения о решениях российских органов власти и их политике, а также выступал против специальной военной операции на Украине.

Юрий Мамин (признан в РФ иностранным агентом) — режиссер, сценарист и актер, известный по фильмам «Окно в Париж», «Бакенбарды» и «Не думай про белых обезьян». В 2019 году он переехал в США, а с 2020 года ведет собственный YouTube-канал.

Матвей Николаев