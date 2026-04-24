В Петербурге официально открыли туристическую навигацию

24 апреля в Санкт-Петербурге торжественно открыли сезон туристической навигации. Церемония стартовала с полуденного выстрела с Государева бастиона Петропавловской крепости и установки сигнального буя на Неве. С этого дня начинаются регулярные водные рейсы и полноценный сезон речных прогулок, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

«Это праздник для города, праздник для судоходных компаний. Фактически это начало туристического водного сезона. У нас стало намного больше модернизированных кораблей, которые будут работать в Санкт-Петербурге. Станет лучше и комфортнее для наших жителей»,— отметил депутат Законодательного собрания Константин Чебыкин.

В церемонии приняли участие представители комитета по транспорту, Росморречфлота и администрации Волго-Балтийского бассейна. После официальной части в акватории Невы прошел парад судов. Навигация продлится до поздней осени и традиционно станет одним из ключевых драйверов туристического сезона в Северной столице.

Кирилл Конторщиков