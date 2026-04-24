Суд вынес приговор по делу о хищении более 290 млн на строительстве филиала Нахимовского училища

Суд вынес приговор фигурантам дела о хищении более 290 млн рублей при строительстве филиала Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. Троим обвиняемым назначено наказание от 4 лет 6 месяцев до 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в Следственном комитете РФ.

Фигурантов дела о хищениях при строительстве филиала Нахимовского ущилища в Калининграде приговорили к реальным срокам

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Установлено, что в 2019 году компания «Геоизол» получила крупный контракт на строительство объекта. Впоследствии участники схемы предоставили фиктивные документы о стоимости и объемах выполненных работ. Это позволило им незаконно вывести более 290 млн рублей.

Среди фигурантов — бывший начальник отдела капитального строительства Балтийского флота Алексей Ширинкин, его подчиненная Галина Чистякова, а также бывшие сотрудники подрядчика Олег Арискин и Станислав Асанович.

«Приговором суда Арискину и Асановичу назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы каждому. Чистяковой – 4 года 6 месяцев лишения свободы, всем с отбыванием в исправительной колонии общего режима»,— сообщили в СК.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск: с Ширинкина, Чистяковой, Арискина и Асановича солидарно взыскано более 295 млн рублей. Еще один предполагаемый соучастник, Александр Стрельников, объявлен в розыск.

Ранее, в сентябре 2025 года, Ширинкин уже был осужден на четыре года колонии по делу о мошенничестве и служебном подлоге.

Матвей Николаев