В модернизацию электросетей Заполярья вложат более 2,8 млрд рублей

Гендиректор ПАО «Россети» Андрей Рюмин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудили комплекс мер по повышению надежности электросетевого комплекса региона после аварии, обесточившей Мурманск и Североморск в январе 2026 года. На финансирование проектов в текущем году направят более 2,8 млрд рублей, программа рассчитана до 2033 года и предусматривает модернизацию инфраструктуры, закупку спецтехники и реконструкцию ключевых ЛЭП.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По итогам встречи зафиксирован план дополнительных работ на аварийном участке для минимизации рисков повторения ситуации. Долгосрочная программа повышения надежности на 2026–2033 годы включает модернизацию инфраструктуры, приобретение высокопроходимой спецтехники и формирование дополнительного аварийного запаса опор ЛЭП уже в этом году. Энергетики также проведут реконструкцию линий электропередачи, обеспечивающих Мурманск и Североморск, с монтажом систем плавки гололеда постоянным током.

На федеральном уровне достигнуты договоренности о привлечении средств казначейского инфраструктурного кредита на модернизацию основной линии электроснабжения Мурманска, что повысит ее пропускную способность и позволит подключать новых потребителей. Кроме того, губернатор Андрей Чибис на совещании с Правительством РФ обратился к президенту Владимиру Путину с предложением включить Мурманскую область в федеральную программу повышения надежности электросетевой инфраструктуры.

Кирилл Конторщиков