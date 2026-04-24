«Молот» покидает нападающий Максим Кицын

Хоккейный клуб «Молот» объявил о расставании с нападающим Максимом Кицыным, который на протяжении двух сезонов был лидером команды.

Игрок пополнил состав пермского клуба перед стартом сезона 2024/2025. За «Молот» 34-летний форвард провел 128 матчей, в которых набрал 80 (45+35) баллов за результативность.

В двух сезонах подряд он становился одним из лучших бомбардиров и лучшим снайпером в составе «Молота». В сезоне 2025/2026 Кицын установил новый рекорд лиги по общему количеству заброшенных шайб, став лучшим снайпером в истории ВХЛ.

Ранее сообщалось о том, что «Молот» покинул один из опытнейших пермских игроков, много лет бывший его капитаном Арсений Ерохин. В то же время контракты продлены с вратарем Георгием Мешковским, нападающими Михаилом Казаковым и Андреем Мигуром.