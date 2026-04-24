Мурманские власти допустили возобновление Штокмановского месторождения

Разработка Штокмановского месторождения может быть возобновлена, считает губернатор Мурманской области Андрей Чибис. По его словам, реализация проекта станет возможной после развития газовой инфраструктуры региона.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Господин Чибис связал перспективы освоения месторождения со строительством газопровода «Волхов — Мурманск» протяженностью около 1300 км. Объем инвестиций в который оценивается более чем в 400 млрд рублей, сказал глава региона во время ежегодного отчета.

По оценке Андрея Чибиса, запуск проекта возможен в долгосрочной перспективе — в течение 15–30 лет. Это позволит обеспечить транспортировку газа с шельфа и наладить производство сжиженного природного газа.

Штокмановское месторождение было открыто в 1988 году, его запасы оцениваются почти в 4 трлн кубометров газа. Проект приостановили в 2012 году из-за высокой стоимости, после чего иностранные партнеры вышли из участия.

В настоящее время, по оценкам экспертов, проект проходит технологическую переоценку. Среди ключевых факторов для его возможной реализации — наличие рынков сбыта, развитие технологий глубоководной добычи и привлечение инвестиций.

Матвей Николаев