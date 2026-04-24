Эксперт: на Урале за рабочие места будут конкурировать молодежь и участники СВО

В Свердловской области выпускникам колледжей и вузов в ближайшие годы придется учитывать усиление конкуренции на рынке труда после возвращения участников специальной военной операции (СВО) к гражданской работе. Об этом рассказала исполнительный директор Института экономики знаний Юлия Артамонова в Екатеринбурге в рамках проекта «Взлетная полоса для молодых профессионалов», который направлен на поддержку студентов в поиске работы и построении профессиональной карьеры на промышленных предприятиях родного региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники федерального проекта «Взлетная полоса для молодых профессионалов»

Участники федерального проекта «Взлетная полоса для молодых профессионалов»

По ее словам, многие участники СВО имеют опыт и профессиональные навыки, что усилит конкуренцию за вакансии, особенно на предприятиях промышленного сектора. «Молодежи придется с ними конкурировать»,— пояснила она.

Эксперт подчеркнула, что начинающим специалистам важно заранее оценивать реальные условия трудоустройства в регионе. По ее данным, выпускник без опыта работы в Свердловской области может рассчитывать на зарплату около 70 тыс. руб., а через год — примерно на 110 тыс. руб. При этом работодатели готовы обучать молодых сотрудников, но ожидают от них инициативы и заинтересованности.

Отдельной проблемой остается выбор профессии. По словам Юлии Артамоновой, часть выпускников не идет работать по специальности из-за неверной оценки перспектив рынка труда или недостаточной информации о востребованных направлениях. На промышленных предприятиях в Свердловской области по-прежнему сохраняется спрос на инженеров и квалифицированных рабочих.

Участниками федерального проекта «Взлетная полоса для молодых профессионалов» стали более 130 студентов свердловских колледжей и техникумов, получающих техническое и экономическое образование. Всего в проекте примут участие более 3 тысяч студентов из Свердловской, Ростовской, Омской, Тамбовской, Тульской областей и Республики Мордовия.

Денис Маразас