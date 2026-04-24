В группе RBI оценили, как постепенное снижение ключевой ставки сказывается на рынке недвижимости

Центральный банк РФ снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. — до 14,5%. Это уже восьмое снижение за год, однако этого пока недостаточно для того, чтобы существенно оживить ипотечный рынок. По оценке вице-президента по продажам и сервису группы RBI Дмитрия Фалкина, уменьшение ставки пока более ощутимо на вторичном рынке, где ниже цена квадратного метра, рассказали «Ъ Северо-Запад» в компании.

В RBI считают, что понижение ключевой ставки серьезно не сказывается на доступности ипотеки на первичном рынке

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В RBI считают, что понижение ключевой ставки серьезно не сказывается на доступности ипотеки на первичном рынке

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Рынок первичной недвижимости притока новых клиентов, заинтересованных в ипотеке под 15-16%, пока практически не ощущает. Такие сделки встречаются, но пока это скорее исключение: рыночную ипотеку берут на небольшие суммы или короткие сроки»,— пояснил господин Фалкин.

Он также отметил, что семейная ипотека остается доступной не всем покупателям и ограничена по объему. После пересмотра условий программы в феврале доля ипотечных сделок на первичном рынке составляет лишь 43-47%.

Значительную часть сделок — около 40% — сегодня занимает рассрочка, популярность которой выросла по сравнению с концом 2025 года (тогда показатель был на уровне около 34%).

«Девелоперы отошли от „символических“ первоначальных взносов по рассрочке: если раньше можно было найти варианты со взносом от 5–10%, например, при условии продажи „вторички“, то сейчас типичный первый платеж составляет 20–30%, а в ряде случаев достигает 50%. График может быть индивидуальным, с ежемесячными платежами или дробиться на части — особенно популярен вариант 30/30/40», — добавил Дмитрий Фалкин.

Матвей Николаев