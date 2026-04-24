Выручка пошла в розлив

Производители минеральной воды Ставропольского края по итогам 2025 года увеличили совокупную выручку до 11,4 млрд руб., при этом чистая прибыль составила около 1,3 млрд руб. Рост оборотов у ряда крупнейших компаний сопровождается снижением рентабельности и увеличением нагрузки на оборотный капитал, включая рост дебиторской задолженности и кредитных обязательств. Опрошенные «Ъ–Кавказ» эксперты отмечают, что рынок постепенно смещается к модели роста за счет объемов, где ключевое значение приобретает способность компаний поддерживать продажи.



Производители минеральной воды Ставропольского края по итогам 2025 года сформировали совокупную выручку на уровне 11,4 млрд руб., а чистую прибыль — порядка 1,3 млрд руб. Это следует из анализа данных СПАРК–Интерфакс, проведенного «Ъ–Кавказ». Основной финансовый результат сосредоточен у ограниченного числа компаний, тогда как значительная часть оборота приходится на предприятия с низкой рентабельностью.

Лидером по выручке и прибыли остается АО «Нарзан», получившее 3,2 млрд руб. выручки и 552 млн руб. чистой прибыли. Компания сохраняет высокий объем чистых активов (1,96 млрд руб.), при этом фиксируется рост дебиторской задолженности и отрицательный денежный поток (–17,9 млн руб.). По данным СПАРК, налоговые платежи компании в 2025 году составили около 460 млн руб.

Второе место по обороту занимает ООО «Рокадовские минеральные воды» с выручкой 2,39 млрд руб. Чистая прибыль составила 17,1 млн руб. при значительном росте расходов и долговой нагрузки; налоговые отчисления превышают 150 млн руб.

Существенный вклад в формирование совокупных показателей вносит группа компаний, включающая ООО «Тэсти», ООО «КМВ-Вода» и ООО «Холод-розлив». «Тэсти» при выручке 1,15 млрд руб. показала 246,8 млн руб. прибыли, «КМВ-Вода» — 1,61 млрд руб. выручки и 217,8 млн руб. прибыли, «Холод-розлив» — 1,29 млрд руб. выручки и 124,4 млн руб. прибыли при обязательствах свыше 1,4 млрд руб. и дебиторской задолженности около 870 млн руб. Их совокупные налоговые платежи оцениваются в 500 млн руб. Указанные компании, вместе с АО «Нарзан», входят в единый производственно-дистрибуционный кластер «Холдинг Аква», объединяющий активы по добыче, розливу и продаже минеральной воды, включая бренды «Нарзан», «Ессентуки» и «Архыз». Материнской структурой выступает «Аква Инвестиции», в капитале которой участвуют структуры АФК «Система» и частные инвесторы.

К числу крупнейших инфраструктурных игроков относится АО «Кавминводы» с выручкой 604 млн руб. и прибылью 8,8 млн руб.; налоговые платежи оцениваются на уровне 80 млн руб. Схожая структура отмечается у ООО «Завод минеральных вод Октябрь-А» (177 млн руб. выручки и 45,7 млн руб. прибыли), где существенная часть дохода формируется за счет финансовых операций.

В среднем сегменте находятся ООО «Источники Кавказа» (335 млн руб. выручки и 5,4 млн руб. прибыли) и ООО «Элита-Минерал Групп» (392 млн руб. и 4,7 млн руб.), где зафиксировано снижение прибыли по сравнению с предыдущим годом.

В сегменте малых компаний представлены ООО «ЗМВ Ессентуки-Аква» (111 млн руб. выручки и 6,9 млн руб. прибыли), ООО «Легендарные воды Железноводска» (77 млн руб. и 13,9 млн руб.) и ООО «Нарсан» (84,5 млн руб. и 2,4 млн руб.). Их налоговые платежи не превышают 15 млн руб. в год.

Также в выборке присутствуют специализированные структуры, включая ООО «ПК на КМВ» (3,5 млн руб. выручки, значительная часть налогов приходится на водный налог), ООО «Славтэк-Кисловодск» (1,8 млн руб.) и ООО «Ессентукский производственный комбинат» (1,1 млн руб.), которые не оказывают значимого влияния на общий объем рынка.

Ранжирование по выручке и прибыли различается: крупнейшие по обороту компании не всегда демонстрируют сопоставимые показатели рентабельности.

По данным СПАРК, совокупные налоговые платежи отрасли в 2025 году можно оценить на уровне 2 млрд руб., при этом основная нагрузка приходится на крупнейших производителей с выручкой свыше 1 млрд руб.

В 2024–2025 годах на структуру отрасли повлияли изменения в собственности и судебные споры, связанные с правами на недра и земельные участки. В частности, государственное АО «Кавминкурортресурсы» вышло из капитала «Холдинга Аква», продав свою 25– процентную долю структуре «Аква Инвестиции», которая консолидировала 100% холдинга. При этом КМКР сохранило статус стратегического партнера. Параллельно в регионе выносятся судебные решения в пользу государства по объектам недропользования: по иску Генеральной прокуратуры суд признал право собственности Российской Федерации на земельный участок под скважиной, ранее принадлежавший ООО «Завод минеральных вод Октябрь-А».

По мнению экспертов, опрошенных «Ъ–Кавказ», рынок минеральной воды в регионе растет за счет увеличения объемов, но сталкивается со снижением рентабельности.

«Рынок минеральной воды на Кавминводах в 2025 году фактически перешел в фазу оборотного роста, когда увеличение выручки не конвертируется в сопоставимую прибыль. Это видно по крупнейшим игрокам: при суммарной выручке свыше 11 млрд руб. чистая прибыль остается на уровне около 10% от оборота, а у ряда компаний — существенно ниже»,— говорит Алексей Горбунов, эксперт-аналитик потребительского рынка (FMCG).

По его словам, это может быть связано сразу с несколькими факторами. Во-первых, усилилось давление со стороны федерального ритейла, который требует дополнительных скидок и маркетинговых бюджетов. Во-вторых, выросли издержки — прежде всего на логистику, упаковку и продвижение продукции.

Кроме того, компании активно расширяют дистрибуцию и работают с отсрочкой платежа, что приводит к росту дебиторской задолженности и «замораживанию» части выручки в обороте.

«Мы видим, что рынок продолжает расти в физическом выражении, но структура спроса меняется: увеличивается доля федеральных сетей и маркетплейсов, где условия работы для производителей становятся жестче. Это влияет на маржинальность, особенно в массовом сегменте»,— отмечает директор практики потребительского рынка консалтинговой компании «Бизнес-Эксперт» Ольга Строева.

По ее словам, рост выручки связан с расширением каналов продаж и дистрибуции, однако требует дополнительных инвестиций, что отражается на финансовых показателях. Она добавляет, что ключевым фактором для отрасли в ближайший период станет баланс между ростом объемов и сохранением прибыльности, а также стабильность регулирования в сфере недропользования.

«На рынке сохраняется разделение между производителями с собственной ресурсной базой и дистрибуционными компаниями, однако граница между ними постепенно стирается: крупные игроки стремятся контролировать всю цепочку — от добычи до продаж. Снижение маржинальности при росте выручки во многом связано с усилением давления со стороны ритейла и ростом издержек, а также с увеличением дебиторской задолженности, которая фактически означает кредитование покупателей и “замораживание” средств в обороте. Такая модель носит краткосрочный характер и повышает риски ликвидности, особенно при ухудшении платежной дисциплины контрагентов»,— отмечает доктор экономических наук, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев.

По его словам, дополнительное влияние на рынок оказывают изменения в структуре собственности и усиление контроля государства за использованием недр. Это создает неопределенность для бизнеса, может повлиять на доступ к сырьевой базе и инвестиционные решения компаний, а также станет одним из ключевых факторов для отрасли в 2026 году.

Роман Лаврухин