Суд изъял 1,1 млрд рублей у экс-глав Коми и бизнесмена Зарубина

Сыктывкарский городской суд полностью удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о взыскании в доход государства 1,1 млрд рублей с бежавшего за границу бизнесмена Александра Зарубина, осужденных за коррупцию бывших глав Республики Коми Владимира Торлопова, Вячеслава Гайзера и их экс-заместителя Алексея Чернова, пишет ТАСС.

Средства взыскиваются как эквивалент доли офшорной компании в уставном капитале ООО «Метлизинг»

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Средства взыскиваются как эквивалент доли офшорной компании в уставном капитале ООО «Метлизинг»

Иск был подан первым заместителем генерального прокурора РФ Анатолием Разинкиным. В числе ответчиков также значится компания «Метлизинг», в качестве третьих лиц — бывший спикер парламента Коми Игорь Ковзель и ряд финансовых управляющих. Адвокаты ответчиков возражали против удовлетворения требований. Присутствовавший на заседании Алексей Чернов подал письменные возражения, указав на пропущенные сроки исковой давности и на то, что его непричастность к упомянутым компаниям ранее уже была доказана Замоскворецким судом Москвы. Защита также настаивала, что суд ранее уже взыскивал ущерб, и нынешнее взыскание является повторным. Несмотря на это, суд удовлетворил иск в полном объеме.

По данным Генпрокуратуры, в 2006 году Зарубин создал организованную группу, в которую вовлек главу Коми Вячеслава Гайзера и иных лиц. С 2006 по 2011 год соучастники мошенническим путем приобрели право на 100% акций ОАО «Птицефабрика «Зеленецкая», отчужденных из государственной собственности и внесенных в уставной капитал подконтрольного Зарубину ООО «Метлизинг». Ущерб Республике Коми оценивается в 2,4 млрд рублей.

Кирилл Конторщиков