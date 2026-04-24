Екатеринбургский театр оперы и балета готовит к постановке балет «Корсар»

На сцене Екатеринбургского театра оперы и балета («Урал Опера Балет») к премьере готовят балет «Корсар». Первые показы запланированы на открытие 115-го театрального сезона — 18, 19 и 20 сентября.

Презентация балета «Корсар» Фото: София Паникова

Классический балет «Корсар» в трех актах впервые поставили 170 лет назад в Парижской опере. Сюжет основан на одноименной поэме Джорджа Байрона, в которой рассказывается о любви между пиратом Конрадом и похищенной девушкой Медорой. В Россию постановку привез балетмейстер Жюль Перро в 1858 году, где она была представлена в Большом театре Санкт-Петербурга. Современные версии балета основываются на более поздних редакциях «отца русского балета» Мариуса Петипа, который неоднократно ставил его в Петербурге с 1863 года. Основным автором музыки является французский композитор Адольф Адан, но со временем в балет добавляли разных авторов для новых танцев.

Помощник художественного руководителя театра Богдан Королек уточнил, что сюжет много раз переосмыслили в разных театрах мира. Из постановки «выветрилась» поэма-первоисточник. Зрителю уже не понятно, куда плывут герои, чем они занимаются и почему все улыбаются даже во время сражений. Чтобы вернуть логику действия, команда театра решила вернуться к авторскому произведению и его характерам. «Важно, что "Корсар" о сильных людях, иногда даже жестоких, но все-таки не теряющих способность быть нежными и любить друг друга»,— пояснил он.

Новую музыку для проекта пишет композитор и саунд-артист Дмитрий Мазуров, известный автор «Синей бороды» в «Сказках Перро», миниатюр «Тихо» и «Руки». Он дополнил современные аранжировки транскрипцией музыки Петра Ольденбургского, Риккардо Дриго, Адольфа Адана, Цезаря Пуни, Лео Делиба.

Над хореографией работают семь действующих хореографов, включая Константина Хлебникова, соавтора «Сказок Перро». В первом акте на сцене будет танцевать большой ансамбль пиратов, во втором зрители увидят женское классическое па «Оживленный сад».

Впервые в театр приглашены режиссер Максим Соколов и художник-постановщик Анастасия Юдина. Световым оформлением занимается Константин Бинкин. Костюмы разработала обладательница «Золотой маски» Елена Трубецкова. В образах героев она использовала восточные элементы и силуэты. Исторические балетные пачки артисток остались неизменными. Особое внимание на эскизах художница уделила аксессуарам. Так, громоздкие серьги, сверкающие наручни-кандалы, удушающее ожерелье у наложниц и роскошное золотое платье со сдавливающим корсетом на Гюльнаре подчеркивают внешнюю и внутреннюю скованность этих женщин.

Новая постановка создается по заказу Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП). «Целый ряд спектаклей выпускается благодаря финансированию Попечительского совета театра. Для нас это очень важная акция, потому что одно дело, когда театр довольствуется своим собственным бюджетом и пытается за счет своих сил решать проблемы. Другое дело, когда у театра есть такая существенная финансовая опора»,— рассказал на презентации балета «Корсар» директор театра Андрей Шишкин.

София Паникова