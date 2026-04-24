В регионах республики ожидается усиление ветра до 15-17 м/с

В предстоящие выходные в Удмуртии ожидается усиление ветра с порывами ветра до 15–17 м/с, сообщает ГУ МЧС по Удмуртии.

По данным регионального Гидрометцентра, в предстоящую ночь температура воздуха составит 0..5°С. Днем 25 апреля ожидается 2-7°С. В регионе будет ветреная погода с продолжительными осадками в виде дождя. В отдельных районах возможен дождь со снегом.

В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до -2..+3°С, возможны снежные дожди.

26 апреля температура воздуха повысится до 5-10°С, осадков не ожидается. В понедельник, 27 апреля в ночные часы в отдельных районах республики пройдет небольшой дождь, местами со снегом. Температура будет в пределах 1-6°С. Уже днем она поднимется до 11-16°С, небольшие дожди отметятся на всей территории региона.

По предварительному прогнозу, температурный фон к середине недели понизится.