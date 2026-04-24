На Урале возбудили дело о хищении 1,5 млн при ремонте общежития консерватории

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при выполнении капитального ремонта общежития Уральской консерватории имени М. П. Мусоргского, сообщили в региональном ведомстве.

По данным надзорного ведомства, в марте 2024 года между учебным заведением и ООО «Уровень» был заключен государственный контракт на проведение капремонта здания общежития. Работы были приняты заказчиком и оплачены в полном объеме — более 71 млн руб.

«При этом в ходе обследования установлено, что подрядчик не в полном объеме выполнил оплаченные работы по указанному контракту на сумму свыше 1,5 млн руб.»,— говорится в сообщении прокуратуры.

Материалы проверки были направлены в следственные органы, после чего было возбуждено уголовное дело. Отмечается, что расследование находится на контроле прокуратуры.

Полина Бабинцева