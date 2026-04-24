В Ессентуках произошло аварийное отключение электроэнергии

В Ессентуках 24 апреля произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались микрорайоны Восточный и Прибрежный, а также поселок Калинина, сообщили в управлении ЖКХ администрации города.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Отключение зафиксировано около 9:42. По предварительным данным, причиной стала авария на объектах электроснабжения. На место направлена ремонтная бригада.

Сроки восстановления подачи электроэнергии пока не уточняются. Ранее власти Ставропольского края сообщали о реализации программы модернизации электросетевого хозяйства до 2030 года. На обновление инфраструктуры ежегодно направляется более 3 млрд руб.

Валерий Климов