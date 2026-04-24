На форуме «Импульс» в Екатеринбурге обсудят патриотическое воспитание

На площадке кампуса Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге начал работу Всероссийский образовательный форум «Импульс», в котором принимает участие около 200 человек, ответственных за патриотическое воспитание, из 80 субъектов РФ.

Ключевыми темами форума стали синхронизация усилий регионов по сохранению исторической памяти и формирование единых подходов к патриотическому воспитанию молодежи. Мероприятие продлится в Екатеринбурге до 26 апреля.

Сразу после церемонии открытия состоялась панельная дискуссия «Система патриотического воспитания: достижения и точки роста». Ее участники высказались о важности наставничества и выстраивании системной работы с молодежью с опорой на реальные запросы и современные вызовы. Отдельное внимание было уделено роли ветеранских организаций, а также интеграции участников специальной военной операции (СВО) в воспитательные программы.

Форум «Импульс» был впервые организован Роспатриотцентром Росмолодежи в июне 2025 года во Владимире и стал первой федеральной площадкой, объединившей ответственных за патриотическое воспитание со всей страны. По его итогам была разработана концепция рейтинга «ТОП-10 субъектов РФ», а также сформирован портрет идеального руководителя патриотического объединения.

