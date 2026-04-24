В Ленобласти выросло число наркозависимых и смертельных отравлений

В Ленинградской области по итогам 2025 года число зарегистрированных случаев наркозависимости достигло 2 726 человек. Это на 7,4% больше по сравнению с предыдущим годом, рассказали в региональной антинаркотической комиссии при губернаторе. Ситуацию с наркоманией ведомство оценило как напряженную.

В Ленинградской области выросло число наркозавимых

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Ленинградской области выросло число наркозавимых

Кроме того, наркологическая служба зафиксировала 803 человека с диагнозом, связанным с пагубным употреблением наркотических веществ. Рост по этому показателю составил 9%.

По информации бюро судебно-медицинской экспертизы Ленинградской области, в регионе зарегистрировано 147 случаев смертельных отравлений наркотическими и психотропными веществами. Это на 22,5% превышает показатели 2024 года.

Матвей Николаев