Нижегородского подростка арестовали по обвинению в убийстве сверстника

В Кулебаках (Нижегородская область) 15-летнего местного жителя обвиняют в убийстве 16-летнего подростка ножом в грудь. По данным регионального управления СКР, этому предшествовала ссора подростков.

Потерпевший скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Несовершеннолетний задержан и заключен под стражу, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

В полиции уточнили, что подростки знакомы давно и раньше конфликтов между ними не было. После конфликта находившиеся рядом друзья отобрали у него нож и попытались задержать. Молодой человек вырвался и постарался скрыться в городском парке.

Также установлено, что обвиняемый был в нетрезвом состоянии. На его 20-летнего знакомого, купившего алкоголь, составили административный протокол.

