Рейтинговое агентство понизило кредитный рейтинг казанской «Джи-групп»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило кредитный рейтинг девелопера «Джи-групп» (Казань) с уровня ruA- до ruBBB+, сохранив стабильный прогноз. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

В агентстве пояснили, что решение связано с ухудшением долговой нагрузки и снижением процентного покрытия. На это повлияли замедление наполнения эскроу-счетов, запуск новых проектов, снижение рентабельности продаж, а также высокая ключевая ставка Банка России.

По итогам 2025 года общий долг компании вырос до 49,8 млрд рублей. Отношение долга к EBITDA увеличилось до 4,6 против 2,6 годом ранее. Также снизился показатель покрытия процентных платежей — он опустился ниже 1,3.

«Джи-групп» — один из крупнейших застройщиков, работающий под брендами «Унистрой», UD Group и My Corner. Компания реализует проекты в Казани и других городах.

