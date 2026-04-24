По железнодорожному маршруту Ижевск— Казань запустят новый состав
Весной 2026 года по маршруту Ижевск—Казань начнет ходить новый железнодорожный состав из шести вагонов. Об этом во «Вконтакте» написал глава Удмуртии Александр Бречалов.
«Он будет современный, комфортный, с системами для хранения багажа, столиками между сиденьями, с семейным вагоном»,— написал он.
Руководитель региона напомнил, что в поселке Кизнер по Казанскому направлению идет строительство нового железнодорожного вокзала. Объект обещают сдать до конца лета. Строительство началось в мае 2025 года, поскольку старый вокзал, построенный более 100 лет назад, не справлялся с пассажиропотоком. По данным РЖД, стоимость строительства нового вокзала в 2022 году оценивалась в 190 млн руб.