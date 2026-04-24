Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава СКР затребовал доклад по делу о срыве ремонта детской больницы в Выборге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о халатности при ремонте детской больницы в Выборге. По данным следствия, подрядчик получил около 70 млн рублей, однако работы на объекте длительное время не проводились.

Ситуация остается на контроле центрального аппарата ведомства

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Уголовное дело возбуждено следственными органами Ленинградской области. Поводом послужили сообщения в средствах массовой информации о том, что здание детской больницы в Выборге остается без ремонта, несмотря на значительное бюджетное финансирование.

Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Ленинградской области Дмитрию Митяеву предоставить подробный доклад о ходе расследования, а также отчитаться о ранее исполненных поручениях и принятых процессуальных решениях.

Кирилл Конторщиков

Новости компаний Все