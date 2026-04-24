Глава СКР затребовал доклад по делу о срыве ремонта детской больницы в Выборге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о халатности при ремонте детской больницы в Выборге. По данным следствия, подрядчик получил около 70 млн рублей, однако работы на объекте длительное время не проводились.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ситуация остается на контроле центрального аппарата ведомства

Ситуация остается на контроле центрального аппарата ведомства

Уголовное дело возбуждено следственными органами Ленинградской области. Поводом послужили сообщения в средствах массовой информации о том, что здание детской больницы в Выборге остается без ремонта, несмотря на значительное бюджетное финансирование.

Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Ленинградской области Дмитрию Митяеву предоставить подробный доклад о ходе расследования, а также отчитаться о ранее исполненных поручениях и принятых процессуальных решениях.

Кирилл Конторщиков