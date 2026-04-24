В Чувашии направили в суд дело главы предприятия о сокрытии 7,2 млн рублей налогов
В Чувашии направили в суд уголовное дело в отношении руководителя предприятия из Чебоксар, обвиняемого в налоговом преступлении. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
По версии следствия, с октября 2023 года по октябрь 2024 года он скрыл 7,2 млн руб., за счет которых должны были погашаться долги по налогам и страховым взносам организации.
Как установили следователи, деньги обвиняемый расходовал на иные цели, а часть средств перечислил себе под видом заработной платы.
Суд наложил арест на денежные средства обвиняемого.