Пнувший полицейского подросток без прав отделался условным сроком

В Санкт-Петербурге вынесли приговор подростку, которого поймали ночью за рулем без прав. Во время задержания он оказал сопротивление полицейскому и пнул того по ноге, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Суд назначил обвиняемому наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В ночь на 8 февраля молодой человек подвозил своего знакомого на авто. На дороге их остановили росгвардейцы. Правоохранители запросили у водителя документы. Выяснилось, что водительских прав у него нет. Сотрудники вызвали инспекторов ДПС. Прибывшие на место госавтоинспекторы заявили, что машину на время разбирательства изымут. В ответ на это подросток стал вести себя буйно — кричать и разбивать стекла авто. Когда молодого человека стали задерживать, он пнул старшего полицейского по ноге.

Подросток на суде полностью признал свою вину. Свое поведение он объяснил злостью на то, что автомобиль заберут.

Матвей Николаев