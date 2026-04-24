В Челябинской области этническую ОПГ подозревают в хищении выплат у бойцов СВО

В Челябинской области задержали шестерых участников этнической организованной преступной группы, подозреваемых в хищении выплат у бойцов специальной военной операции (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Центральный районный суд города Челябинска избрал им различные меры пресечения, включая заключение под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По данным МВД, сообщники искали кандидатов для службы по контракту среди граждан с асоциальным образом жизни и налаживали их быт, в том числе предоставляя жилье. После подельники просили их подписать договор с Минобороны РФ, убеждая, что в зону боевых действий они не попадут. В схеме участвовали три местные жительницы в возрасте от 34 до 54 лет. Они заключили три фиктивных брака с будущими бойцами СВО. Другие сообщники оформляли на себя банковские доверенности на счета граждан. Когда военнослужащие уезжали, подельники похищали единовременные выплаты. По имеющимся данным, среди шести потерпевших есть и погибшие. Это давало бы злоумышленникам право на получение не менее 14 млн руб. за каждого, но их задержали раньше.

В задержании участвовали сотрудники управления по борьбе с IT-преступлениями и других подразделений ГУ МВД России по Челябинской области, Росгвардии и регионального УФСБ. По местам жительства подозреваемых в Челябинской и Свердловской областях проведены обыски. Изъято около 20 сотовых телефонов, сим-карты, банковские карты и документы.

Виталина Ярховска