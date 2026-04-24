В Кировской области суд вынес приговор 18-летнему жителю Котельнича за демонстрацию нацистского приветствия у воинского мемориала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СКР по региону.

Жителя Котельнича приговорили к двум годам условно за нацистский жест у мемориала

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Жителя Котельнича приговорили к двум годам условно за нацистский жест у мемориала

Установлено, что в августе прошлого года обвиняемый у мемориала с Вечным огнем публично показал нацистский жест. Свои действия он снимал на камеру мобильного телефона, после чего опубликовал видео в открытом сообществе в одном из мессенджеров и повторно продемонстрировал этот жест.

Молодого человека признали виновным по статье о реабилитации нацизма. Суд назначил ему 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также ему запретили на этот же срок заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и размещением материалов в интернете.

Анна Кайдалова