Ученые, медики и общественники обсудили в Воронеже развитие атомных технологий

22 апреля в Воронежской областной универсальной научной библиотеке им. И.С.Никитина прошла Международная научно-практическая конференция «Чернобыль: 40 лет спустя». Мероприятие объединило ученых, медиков, представителей общественных организаций, вузов, энергетических предприятий региона.

В ходе конференции прозвучали доклады, посвященные развитию атомных технологий за последние несколько десятилетий, и вопросам сохранения исторической памяти о героизме ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

От имени губернатора Воронежской области Александра Гусева участников конференции поприветствовал министр промышленности и транспорта Сергей Хлызов: «События 40-летней давности в корне изменили развитие атомной отрасли. Мирный атом стал надежным элементом комплексного развития России. Примером этого в нашем регионе является Нововоронежская АЭС, одно из передовых крупных промышленных предприятий, которое уже более 60 лет является надежным поставщиком электроэнергии для всего региона».

О новых технологиях безопасности на строящихся и действующих АЭС России участники узнали, побывав на виртуальном туре по современным энергоблокам Нововоронежской АЭС. Не покидая лекционного зала библиотеки, присутствующие посетили производственные помещения, скрытые от глаз обывателя, например, реакторный зал энергоблока №6 с водо-водяным реактором мощностью 1200 МВт. Сотрудники атомной станции рассказали о том, почему энергоблокам поколения «3+» не страшны наводнение, землетрясение, ураганный ветер, и на них исключено повторение чернобыльского сценария.

Отдельное внимание уделили применению ядерных технологий в медицине. Главный врач Воронежского областного научно-клинического онкологического центра Руслан Мошуров выступил с докладом о современных методах высокоточной диагностики и лечения онкологических заболеваний.

«Страх, что работники АЭС могут «заработать» рак сохраняется со времен Чернобыля. Но современные системы радиационной защиты, постоянный дозиметрический контроль и строгие медицинские осмотры сводят профессиональные риски к минимуму. Та же радиация, но под контролем врачей, спасает жизни. Лучевая терапия – один из главных методов лечения рака. В нашем центре – 6 линейных ускорителей, брахитерапия, стереотаксис, радионуклидная диагностика», – рассказал Руслан Мошуров.

Воронежская областная универсальная научная библиотека им. И.С.Никитина транслировала научно-практическую конференцию, которую в своих соцсетях поддержали ведущие информационные площадки Воронежа – филиал «Российской газеты» в Воронеже, городской портал 36on.ru, а также «КТВ» г. Нововоронежа. Мероприятие длилось более двух часов и собрало более 400 зрителей.

По телемосту к конференции присоединились участники из других регионов. Для будущих атомщиков, студентов Нововоронежского политехнического института – филиала НИЯУ МИФИ, была организована трансляция конференции на базе молодежного центра г. Нововоронежа «Юность Атомграда».

«Такие мероприятия помогают нам, студентам профильного вуза, лучше осознать масштаб своей будущей профессии и ту ответственность, которая ложится на плечи инженера-атомщика», – поделилась студентка НВПИ – филиала НИЯУ МИФИ Анастасия Голядкина.