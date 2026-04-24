Во Всеволожском районе Ленинградской области в ночь на 23 апреля в Неву выпустили более 11 тысяч мальков атлантического лосося. Акцию по зарыблению провели «Ростелеком» совместно с Невским рыбоводным заводом.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Молодь выращивали около полутора лет — за это время специалисты контролировали условия содержания и питание, чтобы рыба окрепла перед выпуском в естественную среду. Весенний период выбран неслучайно: именно в это время мальки лучше адаптируются и начинают миграцию к морю.

Для безопасного выпуска использовали специальные трубы, что позволило минимизировать риск травмирования рыбы при попадании в реку.

Ожидается, что спустя 3-4 года лосось вернется из Атлантики в Неву на нерест.

Матвей Николаев