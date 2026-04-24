В Светлоярском районе Волгоградской области рыбак погиб, еще трое пропали без вести

Один рыбак утонул и трое пропали в Светлоярском районе Волгоградской области. Тело обнаружено в 2 км от места рыбалки, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

Тело одного из пропавших рыбаков найдено в Светлоярском районе

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

По оперативным данным, в полицию района поступило сообщение о пропаже местных жителей в возрасте от 62 до 75 лет. По словам заявителя, мужчины ушли ловить рыбу в районе хутора Громки и в 9 утра перестали выходить на связь.

В 12 часов на противоположном берегу Волги было обнаружено тело одного из пропавших. Полиция ищет остальных рыбаков и лодку, на которой они перемещались. К поискам привлечены сотрудники ГКУ «Служба спасения» и беспилотники.

Марина Окорокова