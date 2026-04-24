В Петербурге благоустроили парк Сахарова за 600 млн рублей

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга сообщил о завершении работ в парке Академика Сахарова в Калининском районе. Общая сумма инвестиций в проект за 2024–2025 годы составила 608,3 млн рублей. В обновленном общественном пространстве появились мемориальная аллея, спортивные и детские зоны, а также новые зеленые насаждения, пишет «Фонтанка».

Парк Сахарова основан в 1980-х годах

Фото: Ivan Chernyenko / wikimedia.org Парк Сахарова основан в 1980-х годах

По данным ЕИС «Закупки», всего за два года было заключено четыре контракта на благоустройство и один — на авторский надзор. Фактически оплаченные работы составили 608,3 млн рублей. Исполнение нескольких контрактов было прекращено по соглашению сторон.

Центральным элементом обновленного парка стала Аллея ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, соединившая существующие мемориалы «Жертвам радиационных катастроф» и «Колокол мира». Также на территории появились детская и спортивная площадки, новые зоны отдыха, установлены скамейки, урны и фонари. Проектом также предусмотрено масштабное озеленение — высажены тысячи молодых кустарников и деревьев.

Кирилл Конторщиков