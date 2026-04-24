Главный конструктор концерна «Калашников» Владимир Лепин попал под санкции ЕС

В новый санкционной список Евросоюза (ЕС) включен главный конструктор концерна «Калашников», член коллегии ВПК РФ Владимир Лепин. Данные об этом размещены в официальном журнале (ЕС). Также в перечне размещены генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиатровский, глава Института археологии РАН Николай Макаров и репер Тимати (Тимур Юнусов).

«Владимир Лепин поддерживает российский ВПК, участвуя в разработке, производстве и поставке военной техники и оборудования»,— обосновывают решение в ЕС.

Владимир Лепин родился в 1959 году в Тамбове. В 1976 году устроился работать регулировщиком радиоаппаратуры на заводе «Революционный путь». В 1977 году поступил в Тамбовское авиационное инженерное училище. Стал доктором технических наук. С 2001-го по 2011 годы работал заместителем генерального директора и директором московского представительства «Тульского патронного завода», а с 2011-го — первым заместителем гендиректора «ЦНИИТОЧМАШ» (входит в группу компаний «Калашников»). В 2012 году стал руководителем рабочей группы ВПК при правительстве России. 10 августа 2021 года назначен главным конструктором концерна.