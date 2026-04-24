В Самаре задержан подозреваемый в финансировании нежелательных организаций из Украины
В Самаре силовики задержали гражданина России, подозреваемого в финансировании нежелательных организаций. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 284.1 УК РФ, сообщил источник «Ъ» в правоохранительных органах.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Следствием установлено, что в период с 2022 по 2023 год задержанный перевел свыше 20 тыс. руб. на счета двух организаций. Речь идет о благотворительном фонде «Возрождение» Владимира Мунтяна (признан Генпрокуратурой РФ нежелательным) и Всеукраинском духовном центре «Возрождение» (признан Генпрокуратурой РФ нежелательным).
Указанные структуры признаны нежелательными на территории России на основании решений Генеральной прокуратуры и Министерства юстиции. В документах ведомств отмечается, что их деятельность создает угрозу конституционному строю и безопасности государства.
Дополнительно установлено, что финансовые средства, поступающие к создателю этих организаций, также направлялись на поддержку вооруженных формирований Украины.