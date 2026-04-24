Представителя таджикской диаспоры будут судить в Челябинске за дачу взятки

СУ СКР по Челябинской области завершило расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя. Представителя таджикской диаспоры обвиняют в даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, вечером 10 февраля 2026 года горожанин на парковке одного из торговых комплексов через посредника передал начальнику отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции ГУ МВД России по области 200 тыс. руб. Взамен челябинец ожидал, что его 35-летней супруге помогут получить разрешение на въезд в страну. Тогда представителя диаспоры и задержали сотрудники УФСБ России по региону. Посредник во взяточничестве и должностное лицо являлись участниками операции по задержанию.

У обвиняемого изъяты денежные средства в размере 100 тыс. руб., являющиеся частью взятки. Наложен арест на автомобиль Mercedes, оформленный на близкого родственника фигуранта, и на расчетные счета самого горожанина. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска