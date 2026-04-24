Часть Ошарской улицы в Нижнем Новгороде перекроют для строительства сетей

АО «Объединенный коммунальный оператор» (Нижний Новгород, бывшее «Теплоэнерго») планирует изменить трассировку сетей теплоснабжения и водоснабжения на улице Ошарской. По данным компании, чтобы повысить надежность тепло- и водоснабжения, будут проложены 670 м теплотрасс и 300 м водоводов.

В компании уточнили, что всего в ремонтную программу АО «Объединенный коммунальный оператор» 2026 года по поручению главы города Юрия Шалабаева планируется обновить 66,5 км тепловых сетей и 31,5 км сетей водоснабжения и водоотведения.

Для проведения ремонтных работ с 16 мая будет полностью перекрыто движение транспорта по Ошарской улице от перекрестка с улицей Октябрьской до перекрестка с Грузинской. Кроме того, с 27 апреля на этом же участке дороги будет введен запрет на парковку с нечетной стороны улицы.

Движение общественного транспорта будет организовано по улицам Варварской, Академика И.Н. Блохиной и Володарского. Водителям автомобилей предложили воспользоваться путями объезда по улице Алексеевской, площади и улице Максима Горького. Также для объезда можно использовать улицы Варварскую, Белинского и свободную часть Ошарской.

Чтобы обеспечить транспорту беспрепятственное движение по объездным путям, с 15 мая введут ограничение на остановку и стоянку автомобилей на участках улиц Володарского и Академика И.Н. Блохиной, а также в районе дома на Ошарской, 17.

Водителям рекомендовано заранее ознакомиться со схемами организации дорожного движения и вариантами объезда.

Андрей Репин